Para curto prazo: técnico estrangeiro está descartado no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo já definiu alguns filtros na busca por um novo treinador. Entre eles, Túlio Lustosa, gerente de futebol do Alvinegro e responsável pela busca do comandante, descarta a possibilidade da chegada de um técnico estrangeiro. O Glorioso, pelo momento delicado na temporada, não quer apostas.

O uruguaio, por estar sem clube, entraria na realidade do Botafogo, que foge de qualquer problema envolvendo possíveis multas rescisórias. O fato de precisar de toda uma adaptação com o futebol brasileiro, porém, afastou a possibilidade. Gustavo Munúa, vale ressaltar, teve o nome ligado ao Palmeiras no começo do mês.