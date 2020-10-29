Para curto prazo: técnico estrangeiro está descartado no Botafogo

O Botafogo já definiu alguns filtros na busca por um novo treinador. Entre eles, Túlio Lustosa, gerente de futebol do Alvinegro e responsável pela busca do comandante, descarta a possibilidade da chegada de um técnico estrangeiro. O Glorioso, pelo momento delicado na temporada, não quer apostas.
O uruguaio, por estar sem clube, entraria na realidade do Botafogo, que foge de qualquer problema envolvendo possíveis multas rescisórias. O fato de precisar de toda uma adaptação com o futebol brasileiro, porém, afastou a possibilidade. Gustavo Munúa, vale ressaltar, teve o nome ligado ao Palmeiras no começo do mês.
Na atual situação, Túlio busca uma solução a curto prazo. O dirigente possui um nome definido. Ele é brasileiro e atualmente está desempregado. Os dois devem se reunir na tarde desta quinta-feira para debater um possível acerto. Em um primeiro momento, um brasileiro comandará o Botafogo.