Para Cuca, eliminação do Santos pode 'servir como lição' para Libertadores

Eliminado da Copa do Brasil, após perder por 1 a 0 para o Ceará, nesta quarta-feira (04), no estádio do Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final, o técnico Cuca acredita que o Santos pode usar da derrota como lição para não cometer os mesmos erros na Libertadores.

No dia 24 de novembro, o Peixe encará a LDU, no Equador, pelo duelo de ida das oitavas de final da competição sul-americana. A volta acontece no dia 01º de dezembro, na Vila Belmiro. O comandante santista ainda afirmou que a importância do torneio continental é maior.

- (A eliminação) serve de lição para o futuro, teremos competições mais importantes ainda no nosso calendário, daqui 15 dias, por aí, e a gente tem que tirar lições do que foi feito de errado aqui para não errar no futuro - disse Cuca em entrevista coletiva após a partida. O "professor santista" aproveitou o espaço após a eliminação para valorizar o futebol nordestino, estendendo os elogios não só para o Ceará, mas como outras agremiações do Nordeste.