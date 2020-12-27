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Para confirmar a reação: Botafogo busca primeira vitória em casa após dois meses contra o Corinthians

Após triunfo diante do Coritiba, Alvinegro precisa consolidar evolução para tentar fugir do Z4 diante do Timão; última vitória no Nilton Santos foi em outubro, contra o Palmeiras...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A vitória sobre o Coritiba deu esperança, mas nada de alívio. Na 18ª colocação e ainda com cinco pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Botafogo tem um longo caminho a percorrer. Neste domingo, às 16h, diante do Corinthians, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro tem mais um desafio: vencer no Estádio Nilton Santos após mais de dois meses. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O último triunfo do Glorioso nos próprios domínios foi no dia 7 de outubro sobre o Palmeiras, por 2 a 1. Na ocasião, ainda na 14ª rodada, Caio Alexandre e Pedro Raul balançaram as redes para o clube de General Severiano e quebraram a invencibilidade do Verdão em 2020.
Desde então, o Botafogo não teve mais sucesso no Estádio Nilton Santos. A equipe ficou marcada por passar dificuldades para marcar gols nos adversários e sofrer derrotas contra rivais diretos na parte inferior da tabela, como Fortaleza e Red Bull Bragantino. Não à toa, o Alvinegro é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, tendo conquistado apenas 11 pontos em casa.
Será a primeira partida do Alvinegro com Eduardo Barroca à beira do gramado desde o retorno do treinador ao clube. Como o técnico perdeu as primeiras partidas por ter sido diagnosticado com Covid-19, reencontrará, de fato, o Estádio Nilton Santos apenas agora, na última partida de 2020.
Após tirar o jejum de vitórias - que também durava pouco mais de dois meses - chegou a hora de dar fim da sequência sem triunfos dentro de casa. Para o objetivo de fugir da zona de rebaixamento e finalizar o ano de uma forma menos traumática, apenas a vitória interessa.

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