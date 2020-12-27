Para confirmar a reação: Botafogo busca primeira vitória em casa após dois meses contra o Corinthians

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A vitória sobre o Coritiba deu esperança, mas nada de alívio. Na 18ª colocação e ainda com cinco pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Botafogo tem um longo caminho a percorrer. Neste domingo, às 16h, diante do Corinthians, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro tem mais um desafio: vencer no Estádio Nilton Santos após mais de dois meses. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

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O último triunfo do Glorioso nos próprios domínios foi no dia 7 de outubro sobre o Palmeiras, por 2 a 1. Na ocasião, ainda na 14ª rodada, Caio Alexandre e Pedro Raul balançaram as redes para o clube de General Severiano e quebraram a invencibilidade do Verdão em 2020.

Desde então, o Botafogo não teve mais sucesso no Estádio Nilton Santos. A equipe ficou marcada por passar dificuldades para marcar gols nos adversários e sofrer derrotas contra rivais diretos na parte inferior da tabela, como Fortaleza e Red Bull Bragantino. Não à toa, o Alvinegro é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, tendo conquistado apenas 11 pontos em casa.

Será a primeira partida do Alvinegro com Eduardo Barroca à beira do gramado desde o retorno do treinador ao clube. Como o técnico perdeu as primeiras partidas por ter sido diagnosticado com Covid-19, reencontrará, de fato, o Estádio Nilton Santos apenas agora, na última partida de 2020.