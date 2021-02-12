Pará completará 250 jogos com a camisa do Santos neste sábado

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Na partida contra o Coritiba no próximo sábado, o lateral-direito Pará vai comemorar mais uma marca especial em sua carreira, a de 250 jogos com a camisa do Santos. Na atual temporada, o camisa 4 do Peixe atuou em 50 partidas e deu 3 assistências para gol. Ele é o atleta do atual elenco com mais jogos com a camisa do Santos.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Fico muito feliz em completar essa marca com uma camisa que tanto respeito e tenho um enorme carinho. Espero poder jogar ainda mais com essa camisa tão pesada do cenário nacional e internacional. Agradeço muito a todos que me deram a oportunidade de jogar aqui e ao carinho da torcida que sempre me respeitou", afirmou o lateral.