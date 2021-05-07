Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Para chegar a decisão do Pernambucano, Náutico terá de quebrar marca negativa

A última vez que o Timbu conseguiu eliminar o rival Santa Cruz em uma partida eliminatória ocorreu há mais de dez anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 15:47

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 15:47

Crédito: Clássico das Emoções ocorrerá na semifinal do Pernambucano (Rafael Melo/Santa Cruz
A expectativa do torcedor do Náutico para o mata-mata do Pernambucano, apesar da derrota por 3 a 0 no clássico da última rodada contra o Sport, é elemento presente quando se observa a campanha quase perfeita que a equipe construiu na etapa classificatória. Foram 22 pontos obtidos com nove vitórias, sete empates e apenas o revés da rodada derradeira.Porém, o fato de duelar com o Santa Cruz pela semifinal do torneio estadual coloca diante do Timbu a necessidade de superar uma marca bastante incômoda para o Alvirrubro que é de não conseguir eliminar seu rival desde 2010.
Curiosamente, no ano em questão, a classificação do Náutico contra o rival ocorreu em um estadual disputado dentro de casa pela semifinal. O triunfo por 1 a 0 aconteceu graças ao tento feito por Carlinhos Bala, nome que já tinha passado pelos outros dois clubes de maior visibilidade no Recife antes de defender o Timbu.
No período de jejum, eles se encontraram em cinco oportunidades sendo quatro delas pelo estadual (semifinais em 2013, 2016, 2020 e decisão do terceiro lugar em 2017) além da Copa do Brasil de 2019 sendo que, somente no Pernambucano do ano passado, a disputa ocorreu em jogo único.
Por conta das condições do gramado dos Aflitos, a partida entre Náutico e Santa Cruz está agendada para acontecer na Arena Pernambuco às 16h (de Brasília) do próximo domingo (9). O vencedor enfrentará Sport ou Salgueiro, oponentes da próxima segunda-feira (10) às 20h (de Brasília) na Ilha do Retiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santa cruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES
Imagem de destaque
Veículo da Prefeitura de Ibiraçu pega fogo no Centro da cidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados