Para chegar a decisão do Pernambucano, Náutico terá de quebrar marca negativa

Crédito: Clássico das Emoções ocorrerá na semifinal do Pernambucano (Rafael Melo/Santa Cruz

A expectativa do torcedor do Náutico para o mata-mata do Pernambucano, apesar da derrota por 3 a 0 no clássico da última rodada contra o Sport, é elemento presente quando se observa a campanha quase perfeita que a equipe construiu na etapa classificatória. Foram 22 pontos obtidos com nove vitórias, sete empates e apenas o revés da rodada derradeira.Porém, o fato de duelar com o Santa Cruz pela semifinal do torneio estadual coloca diante do Timbu a necessidade de superar uma marca bastante incômoda para o Alvirrubro que é de não conseguir eliminar seu rival desde 2010.

Curiosamente, no ano em questão, a classificação do Náutico contra o rival ocorreu em um estadual disputado dentro de casa pela semifinal. O triunfo por 1 a 0 aconteceu graças ao tento feito por Carlinhos Bala, nome que já tinha passado pelos outros dois clubes de maior visibilidade no Recife antes de defender o Timbu.

No período de jejum, eles se encontraram em cinco oportunidades sendo quatro delas pelo estadual (semifinais em 2013, 2016, 2020 e decisão do terceiro lugar em 2017) além da Copa do Brasil de 2019 sendo que, somente no Pernambucano do ano passado, a disputa ocorreu em jogo único.