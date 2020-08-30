Para Castán, Vasco entrou desligado, mas derrota servirá de lição ao futuro

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Após perder para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, o zagueiro Leandro Castán comentou sobre a atuação do Vasco no clássico deste sábado e afirmou que a equipe tem que tirar a derrota como exemplo para o futuro na competição. Com o resultado, o time perdeu a invencibilidade no campeonato e viu o Inter se distanciar na liderança.

- Acho que a nossa equipe entrou desligada, é algo que temos de conversar e melhorar. Temos de conversar mais, estamos entrando mal. Hoje, o Fluminense saiu na frente e depois se retrancou - disse, e acrescentou.

- É muito ruim tomar o gol cedo. A equipe deles foi para trás. As chances que tivemos não conseguimos marcar. É ter a cabeça tranquila. Tem de tirar lição, o campeonato está começando e tem muita coisa pela frente - completou.Ao longo da entrevista, o zagueiro elogiou Talles Magno, autor do gol do Cruz-maltino. Apesar da expulsão no fim, ele disse que o jovem tem a confiança da equipe e tudo para crescer na carreira.

- Foi a melhor partida dele (Talles) no ano todo. Ele apanhou o tempo todo e explodiu com o Julião. Ele tem a nossa confiança e sabe que tem de ter sangue frio. Ele tem tudo para evoluir na carreira dele. Hoje, ele fez o melhor jogo do ano - apontou Castan.