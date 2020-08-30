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futebol

Para Castán, Vasco entrou desligado, mas derrota servirá de lição ao futuro

No Maracanã, Vasco é derrotado pelo Fluminense e perde a invencibilidade no Brasileirão 2020. Zagueiro disse que a equipe precisa ter mais atenção no início dos jogos...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 22:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 22:37
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após perder para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, o zagueiro Leandro Castán comentou sobre a atuação do Vasco no clássico deste sábado e afirmou que a equipe tem que tirar a derrota como exemplo para o futuro na competição. Com o resultado, o time perdeu a invencibilidade no campeonato e viu o Inter se distanciar na liderança.
- Acho que a nossa equipe entrou desligada, é algo que temos de conversar e melhorar. Temos de conversar mais, estamos entrando mal. Hoje, o Fluminense saiu na frente e depois se retrancou - disse, e acrescentou.
- É muito ruim tomar o gol cedo. A equipe deles foi para trás. As chances que tivemos não conseguimos marcar. É ter a cabeça tranquila. Tem de tirar lição, o campeonato está começando e tem muita coisa pela frente - completou.Ao longo da entrevista, o zagueiro elogiou Talles Magno, autor do gol do Cruz-maltino. Apesar da expulsão no fim, ele disse que o jovem tem a confiança da equipe e tudo para crescer na carreira.
- Foi a melhor partida dele (Talles) no ano todo. Ele apanhou o tempo todo e explodiu com o Julião. Ele tem a nossa confiança e sabe que tem de ter sangue frio. Ele tem tudo para evoluir na carreira dele. Hoje, ele fez o melhor jogo do ano - apontou Castan.
Em busca da recuperação, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

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