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futebol

Pará avisa: tristeza por perda do título da Libertadores ficou para trás

Lateral-direito, que falhou no lance que decretou a vitória do Palmeiras no Maracanã, pediu foco nos dois jogos finais para garantir presença na próxima edição do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 11:00

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 11:00

Crédito: Pará já passou de 250 jogos pelo Santos e é um dos jogadores mais experientes do grupo (Ivan Storti/Santos FC
O lateral-direito Pará, um dos mais experientes jogadores do elenco do Santos, decretou: chega de tristeza pela perda do tetra da Libertadores da América.A ordem do jogador, que falhou justamente no lance que decretou a derrota para o Palmeiras, é olhar para o futuro - mais precisamente para a próxima edição do torneio continental."A gente fica triste por não ter conquistado o título, mas já ficou para trás. Temos que focar no nosso próximo objetivo", avisou o lateral, que já tem mais de 250 jogos com a camisa do Peixe.
Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogos
Segundo Pará, o Santos assimilou bem o "golpe" da perda do tetra e, por isso, tem tudo para dar sequência ao bom momento nos jogos restantes do Brasileirão, contra Fluminense e Bahia.
"Fizemos dois grandes jogos contra Coritiba e Corinthians, e esperamos ter outra boa atuação para somarmos mais três pontos no campeonato", concluiu.
O Santos entra em campo neste domingo, às 18h15, na Vila, diante do Fluminense. Se vencer, garante vaga antecipadamente na fase preliminar da Libertadores de 2021.

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