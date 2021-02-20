Pará avisa: tristeza por perda do título da Libertadores ficou para trás

Crédito: Pará já passou de 250 jogos pelo Santos e é um dos jogadores mais experientes do grupo (Ivan Storti/Santos FC

O lateral-direito Pará, um dos mais experientes jogadores do elenco do Santos, decretou: chega de tristeza pela perda do tetra da Libertadores da América.A ordem do jogador, que falhou justamente no lance que decretou a derrota para o Palmeiras, é olhar para o futuro - mais precisamente para a próxima edição do torneio continental."A gente fica triste por não ter conquistado o título, mas já ficou para trás. Temos que focar no nosso próximo objetivo", avisou o lateral, que já tem mais de 250 jogos com a camisa do Peixe.

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Segundo Pará, o Santos assimilou bem o "golpe" da perda do tetra e, por isso, tem tudo para dar sequência ao bom momento nos jogos restantes do Brasileirão, contra Fluminense e Bahia.

"Fizemos dois grandes jogos contra Coritiba e Corinthians, e esperamos ter outra boa atuação para somarmos mais três pontos no campeonato", concluiu.