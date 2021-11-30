Para adiar título do Atlético-MG por mais uma rodada, Flamengo recebe o Ceará no Maracanã

Na primeira partida após a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, o Flamengo entra em campo, nesta terça às 20h, diante do Ceará, no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As chances de tirar do Atlético-MG o título são apenas matemáticas, mas o time da Gávea, sob o comando de Maurício Souza, adia a festa do Galo por uma rodada caso vença.Com uma vitória do Ceará e até mesmo um empate no Maracanã, o Atlético-MG, matematicamente, confirmará a conquista do Brasileiro. O Flamengo, por sua vez, já está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2022, e, na ressaca do vice, atuará diante dos 40 mil torcedores esperados no Maracanã.E Maurício Souza, auxiliar da comissão técnica fixa do Flamengo, tem baixas para o duelo com o Vozão - que sonha em entrar na zona de classificação para a Libertadores. David Luiz e Rodrigo Caio, que tiveram problemas físicos neste ano, estão fora, seguindo a "programação gradual de retorno e prevenção".