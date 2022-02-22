Para a Copa do Brasil, desfalque de última hora aparece no Coritiba

Dentro da formatação planejada pelo técnico Gustavo Morínigo para o jogo da próxima quinta-feira (24) frente ao Bahia de Feira, pela Copa do Brasil, o treinador do Coritiba não poderá contar com o meio-campista Régis.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramIsso porque o jogador testou positivo para Covid-19 na última bateria de exames, não havendo maiores detalhes sobre qual seria o seu estado de saúde no momento. A informação, divulgada pelo jornalista Daniel Piva, da 'Banda B', ainda não foi oficializada pelo clube do Alto da Glória.