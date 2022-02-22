Para a Copa do Brasil, desfalque de última hora aparece no Coritiba

Dentro da formatação planejada pelo técnico Gustavo Morínigo para o jogo da próxima quinta-feira (24) frente ao Bahia de Feira, pela Copa do Brasil, o treinador do Coritiba não poderá contar com o meio-campista Régis.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramIsso porque o jogador testou positivo para Covid-19 na última bateria de exames, não havendo maiores detalhes sobre qual seria o seu estado de saúde no momento. A informação, divulgada pelo jornalista Daniel Piva, da 'Banda B', ainda não foi oficializada pelo clube do Alto da Glória.
Contratado justamente para a atual temporada, Régis participou de sete dos noveo compromissos feitos pelo Verdão em 2022, indicando ter espaço entre os considerados titulares. Porém, com sua ausência, as possibilidades mais fortes de entrada no time titular recaem sobre Thonny Anderson e Robinho.
Seguindo o regulamento vigente há algumas edições, a primeira fase é disputada em confronto único e com o mando de campo pertencente ao clube de posição inferior no Ranking da CBF. Entretanto, em caso de empate, o time visitante está classificado, não havendo a possibilidade de decisão fora do tempo normal.