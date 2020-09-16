Paquetá fica de fora de relacionados do Milan para jogo da Liga Europa; Léo Duarte é chamado por Pioli

O Milan encara o Shamrock Rovers, da Irlanda, nesta quinta-feira, pela Liga Europa. E o técnico Stefano Pioli não chamou o brasileiro Lucas Paquetá para representar o time rossonero no duelo eliminatório. Segundo informações da imprensa italiana, a ausência do meia é por "opção técnica".
Paquetá não correspondeu às expectativas desde que chegou à Itália, em janeiro de 2019, por 35 milhões de euros (R$ 150 milhões na época do negócio), e pode deixar o Milan nesta janela de transferências. De acordo com a mídia do País da Bota, a Fiorentina e o Lyon, além de clubes espanhóis, têm interesse no jogador ex-Flamengo.