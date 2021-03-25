Paolo Guerrero volta a ser titular depois de sete meses

Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

A última quarta-feira foi especial para o atacante Paolo Guerrero. Após sete meses longe dos gramados, ele tem sido uma das principais novidades do Colorado neste início de temporada.

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Se ele entrou na etapa final contra o Ypiranga, diante do Caxias ele iniciou entre os 11 titulares, algo que não acontecia desde o dia 16 de agosto de 2020. Na ocasião, ele foi titular contra o Fluminense, mas sentiu uma lesão no joelho e precisou sair de campo mais cedo.

Apesar de não balançar a rede, Paolo Guerrero mostrou disposição e deixou seus colegas e comissão técnica feliz com o seu retorno.

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