AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Paolo Guerrero volta a ser titular depois de sete meses

Recuperado de lesão no joelho, o peruano foi uma das novidades contra o Caxias...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 18:58
Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional
A última quarta-feira foi especial para o atacante Paolo Guerrero. Após sete meses longe dos gramados, ele tem sido uma das principais novidades do Colorado neste início de temporada.
+ Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
Se ele entrou na etapa final contra o Ypiranga, diante do Caxias ele iniciou entre os 11 titulares, algo que não acontecia desde o dia 16 de agosto de 2020. Na ocasião, ele foi titular contra o Fluminense, mas sentiu uma lesão no joelho e precisou sair de campo mais cedo.
Apesar de não balançar a rede, Paolo Guerrero mostrou disposição e deixou seus colegas e comissão técnica feliz com o seu retorno.
+ Atlético-MG é o líder! Veja a classificação da temporada 2021 com base no aproveitamento dos clubes brasileiros
Aos 37 anos, o centroavante tem contrato com o Internacional até dezembro e não abriu conversas para renovar o vinculo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta tomba na BR 262 em Iúna
Motorista fica preso às ferragens após carreta tombar na BR 262, em Iúna
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Vaga para camareira de hotel no Sine
ES tem 7.440 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (13)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados