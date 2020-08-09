Paolo Guerrero exalta a retomada do Internacional após baque no Gauchão

O Internacional foi até o Couto Pereira no último sábado e com gol de Paolo Guerrero derrotou o Coritiba e começou muito bem a sua caminhada no Campeonato Brasileiro, feito que amenizou a pressão dentro do clube, que viveu dias difíceis após o revés no estadual.Autor do gol, o centroavante vibrou com o resultado e espera que o Colorado retome a confiança, já que a frustração pela derrota no Gre-Nal foi grande.