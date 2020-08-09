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futebol

Paolo Guerrero exalta a retomada do Internacional após baque no Gauchão

Colorado teve uma semana difícil após o revés no Gauchão e conseguiu dar uma boa resposta no Brasileirão...

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 16:55

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 16:55
Crédito: Reprodução/Twitter
O Internacional foi até o Couto Pereira no último sábado e com gol de Paolo Guerrero derrotou o Coritiba e começou muito bem a sua caminhada no Campeonato Brasileiro, feito que amenizou a pressão dentro do clube, que viveu dias difíceis após o revés no estadual.Autor do gol, o centroavante vibrou com o resultado e espera que o Colorado retome a confiança, já que a frustração pela derrota no Gre-Nal foi grande.
‘Importante vitória. Saímos tristes do jogo de quarta, mas futebol é assim. Começou um campeonato novo e mais importante. Importante começar com o pé direito. Conseguimos a vitória e, agora, é seguir trabalhando, pois teremos muitos jogos pela frente’, destacou o peruano.
Diante do começo positivo, o Internacional volta aos gramados na próxima quarta-feira, quando recebe o Santos, no Beira-Rio.

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