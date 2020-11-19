Pane no sistema: Botafogo perdeu oito pontos no Brasileirão por gols levados após 40 minutos do 2º tempo

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena/Lancepress!

A falta de atenção em momentos decisivos das partidas tem sido uma das características mais frequentes do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro levou gols após os 40 minutos do segundo tempo em sete partidas da competição, deixando de ganhar oito pontos que estavam sendo conquistados antes dos tentos dos adversários.

Em uma situação desconfortável na classificação, o Botafogo é o penúltimo colocado com 20 pontos, estando à frente apenas do Goiás, que tem 12. Mesmo se vencer o Fortaleza, no próximo domingo, em duelo válido pela 22ª rodada, o Alvinegro não deixa a degola.

O foco do Botafogo no campeonato, porém, poderia ser outro com a devida atenção em momentos decisivos - claro, não tirando o mérito dos adversários ao balançarem as redes nos minutos finais. Com mais oito pontos, o Alvinegro seria, atualmente, o 11º colocado na classificação, a seis do Z4 e seis da zona de classificação para a próxima Taça Libertadores.

Uma situação bem mais confortável para uma equipe que, vale ressaltar, possui um jogo a menos em relação a maior parte dos times do campeonato. As 'panes' do Botafogo nos minutos decisivos das partidas têm sido essenciais para o atual desespero e drama vivido pelo Glorioso.