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Palmeirenses colocam outdoor provocativo ao lado do prédio de organizada flamenguista em Ponta Grossa

Torcedores do Verdão prepararam uma ação com a imagem de Deyverson, herói do título da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 12:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 12:00

Por todo o Brasil, palmeirenses ainda comemoraram a conquista da Copa Libertadores da América, sacramentada no dia 27 de novembro, quando o Verdão bateu o Flamengo por 2 a 1. Em Ponta Grossa, no Paraná, palestrinos organizaram uma ação diferente, colocando um outdoor provocativo com a imagem do atacante Deyverson ao lado do prédio da torcida organizada do time carioca na cidade.A provocação conta com a imagem do camisa 16, herói do título continental. Além disso, pode-se ler: “Cheirinho de festa no ar! Que 2022 traga bons ventos”, em alusão ao suposto vento no estádio Centenário que abafou os gritos dos rivais nas arquibancadas.
O outdoor está localizado logo ao lado da FlaPonta, prédio da torcida organizada do Flamengo em Ponta Grossa.
Crédito: (Foto:Reprodução

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