Palmeirenses colocam outdoor provocativo ao lado do prédio de organizada flamenguista em Ponta Grossa

Por todo o Brasil, palmeirenses ainda comemoraram a conquista da Copa Libertadores da América, sacramentada no dia 27 de novembro, quando o Verdão bateu o Flamengo por 2 a 1. Em Ponta Grossa, no Paraná, palestrinos organizaram uma ação diferente, colocando um outdoor provocativo com a imagem do atacante Deyverson ao lado do prédio da torcida organizada do time carioca na cidade.A provocação conta com a imagem do camisa 16, herói do título continental. Além disso, pode-se ler: “Cheirinho de festa no ar! Que 2022 traga bons ventos”, em alusão ao suposto vento no estádio Centenário que abafou os gritos dos rivais nas arquibancadas.