Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras x Vasco: saiba como assistir

Sem TV aberta e TV por assinatura, a partida poderá ser assistida no pay-per-view
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 08:55

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 08:55

Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras x Vasco se enfrentam nesta terça-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.
>> Mercado da bola: clubes que mais gastaram da temporada 2010/11 para cá>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação
O Verdão está na quinta colocação do campeonato nacional com 51 pontos conquistados, e vem de uma derrota contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza. O Vasco, por sua vez, ocupa o 14º lugar com 35 pontos. Na última rodada, o Gigante da Colina derrotou o Atlético-MG em São Januário, no Rio de Janeiro.Palmeiras x Vasco será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.
Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do Lance!/Nosso Palestra, como também também pelos nossos perfis nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados