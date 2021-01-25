Palmeiras x Vasco: saiba como assistir

Em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras x Vasco se enfrentam nesta terça-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.
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O Verdão está na quinta colocação do campeonato nacional com 51 pontos conquistados, e vem de uma derrota contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza. O Vasco, por sua vez, ocupa o 14º lugar com 35 pontos. Na última rodada, o Gigante da Colina derrotou o Atlético-MG em São Januário, no Rio de Janeiro.Palmeiras x Vasco será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.
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