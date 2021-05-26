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Palmeiras x Universitario-PER: saiba como assistir ao duelo pela Libertadores

O confronto válido pela competição continental será transmitido nas redes sociais e TV por assinatura...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 07:30
Crédito: Raul SIFUENTES / POOL / AFP
Em partida válida pela sexta e última rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e Universitario-PER se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
O Verdão já garantiu vaga nas oitavas de final da competição estadual como líder do Grupo com 12 pontos, e apenas cumpre tabela.Já o Universitario, por sua vez, está com quatro pontos e ainda tem chances de ir à Copa Sul-Americana, mas precisa vencer ou empatar com o Palmeiras e torcer por derrota do Independiente del Valle diante do Defensa y Justicia, no mesmo dia e horário, na Argentina.O confronto desta quinta será o sexto entre os times no torneio, com quatro vitórias alviverdes e uma peruana. No último jogo, na primeira rodada, deu Palmeiras por 3 a 2, em Lima.
PALMEIRAS X UNIVERSITARIO-PER terá transmissão AO VIVO no FACEBOOK WATCH (Redes Sociais) e no FOX SPORTS (TV por assinatura para todo o Brasil).

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