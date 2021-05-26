Palmeiras x Universitario-PER: saiba como assistir ao duelo pela Libertadores

O Verdão já garantiu vaga nas oitavas de final da competição estadual como líder do Grupo com 12 pontos, e apenas cumpre tabela.Já o Universitario, por sua vez, está com quatro pontos e ainda tem chances de ir à Copa Sul-Americana, mas precisa vencer ou empatar com o Palmeiras e torcer por derrota do Independiente del Valle diante do Defensa y Justicia, no mesmo dia e horário, na Argentina.O confronto desta quinta será o sexto entre os times no torneio, com quatro vitórias alviverdes e uma peruana. No último jogo, na primeira rodada, deu Palmeiras por 3 a 2, em Lima.