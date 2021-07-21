Palmeiras x Universidad Católica-CHI: onde assistir ao duelo pela Libertadores, arbitragem e escalações

Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em partida válida pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e Universidad Católica, do Chile, se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

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Atual campeão da competição continental, o Verdão venceu a partida de ida por 1 a 0, em Santiago, e depende de qualquer empate para avançar às quartas, enquanto a Católica precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para seguir no torneio.

O vencedor pegará Racing ou São Paulo na próxima fase. Na ida, os times empataram por 1 a 1, no Morumbi.

>> Veja a tabela completa da LibertadoresLuan (edema na panturrilha direita), Rony (adutor da coxa esquerda) e Luiz Adriano (edema no joelho direito) seguem cumprindo seus cronogramas na parte interna do centro de excelência da Academia de Futebol.

Os atletas, exceto o camisa 10, apareceram no campo para trabalhos com e sem bola, porém, estão fora da partida pela Libertadores.

O técnico Gustavo Poyet terá um desfalque importante para o duelo. O meio-campista Luciano Aued sofreu uma fratura no quinto metatarso e está fora da partida contra o Palmeiras. O jogador pode passar por cirurgia nos próximos dias.

Por outro lado, ganha o reforço de Gastón Lezcano. O atacante que se recuperou de uma lesão no quadríceps direito, treinou com os companheiros e está à disposição para a partida.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Universidad Católica-CHI:

Data: 21 de Julho de 2021, quarta-feiraHorário: 19h15 (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Alexis Herrera-VENAssistentes: Carlos López-VEN e Jorge Urrego-VENVAR: Jhon Ospina-COL

Transmissão:– CONMEBOL TV (pay-per-view – CANAIS: CLARO/NET 711 e SKY 620)– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan (Viña); Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Gabriel Menino (Seleção Olímpica), Luan (edema na panturrilha direita), Luiz Adriano (edema no joelho direito); Rony (lesão no adutor da coxa esquerda);Suspensos: Ninguém;Pendurados: Ninguém;Voltam de suspensão: Ninguém.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Sebastián Pérez; Rebolledo, Lanaro, Huerta e Parot; Felipe Gutiérrez, Saavedra e Leiva; Gonzalo Tapia, Zampedri e Diego Valencia. Técnico: Gustavo Poyet.