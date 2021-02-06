Palmeiras x Tigres-MEX: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pelas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, Palmeiras e Tigres-MEX se enfrentam neste domingo (7), em jogo único, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Education City, em Doha, no Catar.Campeão da Copa Libertadores da América 2020 após derrotar o Santos por 1 a 0, no Maracanã, o Palmeiras conquistou o bicampeonato continental e garantiu a vaga para o Mundial.
O Tigres, por sua vez, faz sua primeira participação na competição internacional. A equipe mexicana assegurou a vaga na semifinal do torneio ao conquistar a Concacaf Champions League e derrotar, de virada, na última quinta-feira (4) o Ulsan, da Coreia do Sul, pelo placar de 2 a 1, nas quartas de final do torneio da Fifa.
Quem avançar encara o vencedor da partida entre Bayern de Munique e Al-Ahly, do Egito, que jogam na segunda-feira (8).GABRIEL VERON É CORTADO; LUCAS ESTEVES ASSUME VAGA NO MUNDIAL
Gabriel Veron não conseguiu se recuperar de uma lesão na coxa esquerda a tempo e, portanto, não teria condições físicas de atuar na semi e nem em uma eventual final. Desta forma, foi cortado da lista de relacionados do torneio. O lateral Lucas Esteves assume a posição.
JAVIER AQUINO PODE SER DESFALQUE NO TIGRES APÓS CHOQUE DE CABEÇA
Durante a partida contra o Ulsan, da Coreia do Sul, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o meio-campista Javier Aquino sofreu uma colisão na cabeça e deixou o gramado. O atleta foi levado ao hospital e a ferida exigiu dois pontos.
Porém, o Tigres tranquilizou os torcedores nas redes sociais informando que Javier está bem e, após exames de estudos de imagem (TC e RAIO-X) com resultados normais e prognóstico reservado, o atleta será observado até momentos antes do duelo contra o Palmeiras.
>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotosHorário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Tigres-MEX
Data: 7 de Fevereiro de 2021Horário: 15h (de Brasília)Local: Estádio Education City, em Doha, no Catar
Árbitro: Danny Makkelie-HOLAssistentes: Mario Diks e Hessel Steegstra-HOL (auxiliares); Maguette Ndiaye-CAM (quarto árbitro)VAR: Kevin Blom-HOL
Transmissão:– Rede Globo (TV aberta para todo o Brasil, com narração do Cléber Machado, comentários de Casagrande e Caio Ribeiro, Sálvio Spinola na Central do Apito e Renato Peters comandando as reportagens)– SporTV (TV por assinatura para todo o Brasil, com narração de Luiz Carlos Jr., comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Ana Thaís Matos, Central do Apito com Sandro Meira Ricci e André Hernan nas reportagens).
O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play e pelo GloboEsporte.com.PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.
Desfalques: Gabriel Veron, Luan Silva e Wesley (machucados).
TIGRES-MEX: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Diego Reyes, Francisco Meza e Carlos Salcedo; Jesús Dueñas, Rafael Carioca, Guido Pizarro e Luis Quiñónes; Javier Aquino (Fulgencio) e André-Pierre Gignac. Técnico: Tuca Ferretti.
Desfalques: Javier Aquino (machucado).