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futebol

Palmeiras x Sport: prováveis escalações, onde assistir e desfalques

Equipes se encontram neste domingo, às 19h45, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; jogo acontece no Allianz Parque, com transmissão da TV fechada...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 16:20
Crédito: EDUARDO CARMIM Photo Premium
Embalado pela vitória sobre o Corinthians na Neo Química Arena, o Palmeiras recebe o Sport neste domingo, às 19h45, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Luiz Adriano, machucado, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve apostar na estrela de Willian para o ataque.
Ele participou de todos os jogos do Palmeiras no ano (28) e tem nove gols e quatro assistências pelo clube na temporada 2020. Bem no clássico, Lucas Lima pode voltar entre os titulares, lembrando que ele está pendurado, assim como Zé Rafael.
Do outro lado do gramado, o Sport é o 11º colocado na tabela, com dez pontos conquistados, e vem de uma derrota para o Fortaleza. A equipe comandada por Jair Ventura, porém, aposta no bom retrospecto dentro do Allianz Parque: são três jogos no total, com duas vitórias e uma derrota.O treinador precisará realizar ao menos uma mudança em sua equipe titular, já que o volante Betinho levou o terceiro amarelo e está suspenso. Marquinhos, Igor Maidana e Hernane estão pendurados.
FICHA TÉCNICA:PALMEIRAS X SPORTLocal: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data/horário: 13 de setembro de 2020, às 19H45 (de Brasília)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Oberto da Silva Santos (PB)VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)Onde acompanhar: Premiere e tempo real do LANCE!
PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez (Vitor Hugo) e Viña; Patrick de Paula (Bruno Henrique), Gabriel Menino (Ramires) e Zé Rafael; Lucas Lima, Wesley (Gabriel Veron) e Willian. Técnico: Vanderlei LuxemburgoDesfalques: Marcos Rocha e Felipe Melo (transição física); Luiz Adriano, Luan Silva e Lucas Esteves (machucados)
SPORT: Luan Polli; Patric, Igor Maidana, Adryelson, Luciano Juba (Sander); Ronaldo Henrique, Marcão Silva (João Igor), Ricardinho; Marquinhos, Leandro Barcia (Jonatan Gomez) e Élton. Técnico: Jair VenturaDesfalques: Betinho (suspenso), Raul Prata (recuperação de cirurgia), Alê Santos e Ronaldo (machucados).

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