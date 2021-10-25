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Palmeiras x Sport: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Confira todas as informações sobre a partida pela 28ª rodada da competição nacional
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LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 21:00

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 21:00

Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.
Na terceira posição da competição nacional com 46 pontos, o Verdão derrotou o Ceará, por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza, e embalou no Brasileirão com duas vitórias seguidas.
O Sport, por sua vez, ocupa a 18ª posição do torneio com 27 pontos e, na última rodada, empatou com o Santos por 0 a 0, na Arena Pernambuco.DANILO TREINA PODE SER A NOVIDADE ENTRE OS RELACIONADOS; ZÉ RAFAEL É DESFALQUE CONTRA O SPORT
O técnico Abel Ferreira poderá ter um reforço importante para a partida contra o Sport no Allianz Parque. O volante Danilo avançou a fase final da transação física e treinou em tempo integral com os companheiros na Academia de Futebol. Sendo assim, o camisa 28 pode ser a novidade entre os relacionados para o embate.
Zé Rafael, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Ceará na última rodada, por sua vez desfalcará o Maior Campeão Nacional.
SANDER, SUSPENSO, É DESFALQUE NO SPORT; EVERALDO É VETADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO PARA A PARTIDA CONTRA O PALMEIRAS
Sander, titular na lateral esquerda, recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos, na última rodada, e cumpre suspensão automática contra o Verdão. O zagueiro Chico, que já desempenhou a função em outras partidas e recebeu elogios do técnico Gustavo Florentín, deve assumir o setor contra o Palmeiras.
Outra ausência para a partida é o atacante Everaldo, com uma lesão muscular na coxa, que foi vetado pelo departamento médico.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Sport
Data: 25 de Outubro de 2021, segunda-feira;Horário: 21h30 (horário de Brasília);Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Wagner do Nascimento Magalhães – FIFA/RJAssistentes: Michael Correa – RJ e Luiz Claudio Regazone – RJVAR: Rodrigo Dalonso Ferreira – VAR/FIFA-SC, Henrique Neu Ribeiro – SC e Sergio Correa da Silva – RJ
Transmissão:– Premiere (pay-per-view para todo o Brasil);
PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Patrick de Paula (Danilo Barbosa) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.
Desfalques: Gabriel Menino, Jorge e Mayke; Danilo (transição física)Suspensos: Zé Rafael (3º Amarelo); Pendurados: Rony, Gustavo Scarpa, Kuscevic, Abel Ferreira (técnico) e Deyverson;Voltam de suspensão: Ninguém.
SPORT: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Chico; Marcão, Zé Welison, Hernanes, Gustavo e Juba; Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.
Desfalques: Everaldo, Thiago Lopes, Neilton e João Igor (machucados); Suspensos: Sander (3º Amarelo); Pendurados: Gustavo Florentín (técnico), Paulinho Moccelin, Marcão, Sabino e Mailson; Voltam de suspensão: Ninguém.

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