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Palmeiras x São Paulo: saiba como assistir ao duelo pela Libertadores

A partida será transmitida pela TV aberta e TV por assinatura...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 11:00
Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina
Em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
Pogba atrai o interesse do Real Madrid, Matheus Cunha entra na mira de clube espanhol, Flamengo fecha com Kenedy… O fim de semana do Mercado
Atual campeão da competição continental, o Verdão empatou com o rival na partida de ida por 1 a 1, no Estádio do Morumbi. Um empate por 0 a 0 garante o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Em caso de igualdade de placares da ida e volta, a vaga será decidida nos pênaltis. Com empates por 2 a 2 em diante, o São Paulo se classifica.
Veja a tabela completa da LibertadoresQuem levar a melhor no clássico terá pela frente o Atlético-MG ou o River Plate. O segundo confronto está previsto para essa quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Na primeira partida, a equipe mineira venceu por 1 a 0, na Argentina, e joga por um empate para avançar.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Palmeiras x São Paulo será transmitido pelo SBT – TV aberta, com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Washington, e Nadine Basttos como analista da arbitragem, além das reportagens de André Galvão e Fernanda Arantes. Na TV por assinatura, o jogo será transmitido pela Fox Sports.

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