Palmeiras x São Paulo, Ponte Preta x Santos, Corinthians x São Bento ... saiba onde assistir aos jogos da sexta

A sexta-feira (16) de futebol pelo mundo será agitada para os amantes do esporte. Aqui no Brasil, as partidas do Campeonato Paulista movimentam a parte final da semana. Ponte Preta e Santos se enfrentam às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas, pela 5ª rodada do estadual.

COMPETIÇÃO DISPUTADA! CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Já o Corinthians recebe o São Bento em casa, também às 20h. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. SporTV e Premiere transmitem o jogo.Para fechar a noite, Palmeiras e São Paulo protagonizam mais um clássico na competição estadual. O duelo acontece às 22h, no Allianz Parque, com transmissão do Premiere, e será válido pela 5ª rodada do Paulistão 2021.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: