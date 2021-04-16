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Palmeiras x São Paulo, Ponte Preta x Santos, Corinthians x São Bento ... saiba onde assistir aos jogos da sexta

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 02:00
Crédito: AFP
A sexta-feira (16) de futebol pelo mundo será agitada para os amantes do esporte. Aqui no Brasil, as partidas do Campeonato Paulista movimentam a parte final da semana. Ponte Preta e Santos se enfrentam às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas, pela 5ª rodada do estadual.
COMPETIÇÃO DISPUTADA! CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Já o Corinthians recebe o São Bento em casa, também às 20h. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. SporTV e Premiere transmitem o jogo.Para fechar a noite, Palmeiras e São Paulo protagonizam mais um clássico na competição estadual. O duelo acontece às 22h, no Allianz Parque, com transmissão do Premiere, e será válido pela 5ª rodada do Paulistão 2021.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h30 - RB Leipzig x Hoffenheim Bundesliga Onde assistir: OneFootball
16h - Lille x Montpellier Ligue 1 Onde assistir: OneFootball App
16h - Everton x Tottenham Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
20h - Caxias x Grêmio Campeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere
20h - Ponte Preta x Santos Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
20h - Corinthians x São Bento Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Central Córdoba x River Plate Copa da Liga Argentina Onde assistir: ESPN Brasil
22h - Palmeiras x São Paulo Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere

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