Palmeiras x São Caetano: saiba como assistir

Em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e São Caetano se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
A partida está em atraso por conta do Palmeiras ter disputado a final da Copa do Brasil 2020, contra o Grêmio, na qual o alviverde foi campeão, no último domingo (7). Pelo Paulistão, o Verdão já estreou e empatou por 2 a 2 contra o Corinthians, na Neo Quimica Arena.Já o São Caetano, por sua vez, vem de um empate por 0 x 0 contra o Santo André no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. O time do ABC ainda não venceu no torneio estadual.
Palmeiras x São Caetano será transmitido no Premiere (pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.