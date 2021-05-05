Palmeiras x Santos: saiba como assistir ao clássico pelo Paulistão

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (06), às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.Situações difíceis para as duas equipes conquistarem uma vaga às quartas do Paulistão. Os times ocupam, atualmente, a terceira colocação de suas chaves. O Palmeiras está três pontos atrás do Novorizontino, no Grupo C, e o Santos atualmente tem uma desvantagem de quatro pontos para o Guarani, segundo da chave D. Dependendo da combinação de resultados na rodada, os dois podem dar adeus à competição.