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Palmeiras x Santos: saiba como assistir à final da Libertadores

A decisão da competição continental será transmitida pela TV Aberta e TV por assinatura....

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 10:00
Crédito: Matheus Bottura/Arte Palestrina
Em jogo válido pela decisão da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado (30), às 17hs (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.
Palmeiras e Santos na final da Libertadores! Veja 10 jogos históricos entre os clubes paulistas
Nas semifinais da competição continental, o Verdão eliminou o River Plate com uma vitória e uma derrota, classificando pelo número de gols. O Peixe, por sua vez, despachou o Boca Juniors com um empate e uma vitória.
Palmeiras x Santos será transmitido pelo SBT (TV aberta para todo o Brasil, com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Jorginho, reportagens de André Galvão e Fernanda Arantes).
>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresNo Fox Sports (TV por assinatura para todo o Brasil, terá narração de Nivaldo Prieto com Paulo Calçade e Zinho, Carlos Eugênio Simon comentando a arbitragem, reportagens de Mendel Bydlowski, Gustavo Hofman, Eduardo de Meneses e Bibiana Bolson).
É possível assistir ao duelo decisivo online pelo SITE OFICIAL DO SBT.
Você também poderá acompanhar a partida pelo tempo real do NOSSO PALESTRA e também pelo perfil do NP no Twitter com a hashtag #trNossoPalestra.

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