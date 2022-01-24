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Palmeiras x Santos: prováveis escalações, arbitragem e onde assistir à final da Copinha

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 10h, no Allianz Parque, em busca do título do torneio. Verdão quer a taça inédita e Peixe tenta ser campeão pela quarta vez...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 18:57

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 18:57

Na manhã desta terça-feira, às 10h, no Allianz Parque, Palmeiras e Santos decidem quem ficará com o título da edição 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já com polêmica pela escolha do local da decisão, os times escrevem mais um capítulo dessa rivalidade estadual em uma final inédita. O Verdão busca a tão sonhada taça para acabar com parte da "musiquinha" e o Peixe, desfalcado, tenta somar sua quarta Copinha para a coleção de troféus.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Talvez a melhor base do país neste momento, o Alviverde ainda não conseguiu colocar esse título da Copa São Paulo em sua galeria. Com frutos desse trabalho no profissional, e outros prontos para fazer a transição, levantar essa taça nesta terça torna o clássico contra o Santos uma das mais importantes decisões do clube. Para isso, o técnico Paulo Victor Gomes terá força máxima e deve manter a joia Endrick no banco de reservas como arma para a etapa final.
Pelo lado do Peixe, o time entra mordido por jogar no estádio do rival e discordar dos critérios utilizados pela FPF. No entanto, para ir em busca do seu quarto título, o técnico Elder Campos vai precisar lidar com dois desfalques importantes: o lateral-direito Sandro, que se machucou durante a competição, e o atacante Lucas Barbosa, que está suspenso pelo acúmulo de amarelos.Confira as informações da partida
PALMEIRAS x SANTOS
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data/Horário: 25/1/2022, às 10h (de Brasília)Árbitro: Marcelo Holanda SouzaAssistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Izabele de OliveiraOnde acompanhar: Globo, SporTV e Rede Vida
PALMEIRAS
Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan; Giovani, Vitinho e Gabriel Silva. Técnico: Paulo Victor Gomes.
SANTOS
Diógenes; Andrey Quintino, Derick, Jair Paula e Pedrinho (Fernandinho); Jhonnathan, João Victor e Ed Carlos; Weslley Patati, Rwan Seco e Lucas Pires. Técnico: Elder Campos.
Desfalques: Sandro (lesionado) e Lucas Barbosa (suspenso)
Crédito: PalmeiraseSantosfarãoafinaldaCopinhanestaterça-feira,noAllianzParque(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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