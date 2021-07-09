Palmeiras x Santos: onde assistir ao clássico pelo Brasileirão, arbitragem e as prováveis escalações

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

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O Verdão é o líder da competição nacional com 22 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Grêmio em casa. Já o Santos, por sua vez, ocupa a sétima colocação do torneio com 15 pontos e, na última rodada, venceu o Athletico-PR na Vila Belmiro.

Nesta quinta-feira (08), Abel Ferreira fui julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à uma expulsão na Supercopa do Brasil e acabou suspenso por duas partidas, desfalcando o Palmeiras contra o Santos e Atlético-GO.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoNa primeira decisão do STJD, o treinador havia sido punido com um jogo de suspensão. Um efeito suspensivo concedido ao departamento jurídico do Verdão liberou o técnico para comandar a equipe até a análise do recurso no Pleno, que decidiu pela punição de forma unânime a suspensão do português.

O técnico Fernando Diniz pode ter grandes reforços para o clássico no Allianz Parque. Alison, Felipe Jonatan e Kaio Jorge se recuperaram de lesões, treinaram com o grupo em preparação para o duelo nesta sexta-feira (08) no CT Rei Pelé, e podem ser as novidades entre os relacionados para a partida.

Já o zagueiro Luiz Felipe, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-GO, é desfalque certo.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Santos

Data: 10 de Julho de 2021, quarta-feiraHorário: 16h30 (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Braulio da Silva Machado - FIFA/SCAssistentes: Kleber Lucio Gil - FIFA/SC e Thiaggo Americano Labes - AB/SCVAR: Rodrigo Dalonso Ferreira - AB/SC, Alex dos Santos - AB/SC e Ednilson Corona - CBF/SP

Transmissão:– REDE GLOBO (TV aberta) – TNT SPORTS (TV por assinatura, menos São Paulo) – PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil);– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Renan e Matias Viña; Danilo, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira

- Desfalques: Weverton (Seleção Brasileira), Lucas Esteves (completando treinos da Seleção Brasileira), Gabriel Menino (Seleção Olímpica), Abel Ferreira (Suspenso pelo STJD) e Luiz Adriano (edema no joelho direito);- Suspensos: Ninguém; - Pendurados: Abel Ferreira, Jailson, Breno Lopes e Renan- Voltam de suspensão: Marcos Rocha (3º Amarelo)

SANTOS: João Paulo; Pará, Danilo Boza, Kaiky e Moraes (Felipe Jonatan); Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz