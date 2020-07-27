AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Palmeiras x Santo André será nesta quarta-feira, no Allianz Parque

O alviverde enfrentará o clube do interior dentro de casa, às 21h30, por ter feito a melhor campanha do grupo B; jogo terá transmissão da Globo...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 16:07
Crédito: Palmeiras venceu o Água Santa no domingo e garantiu primeiro lugar no grupo B (Agência Palmeiras
A Federação Paulista de Futebol definiu nesta segunda-feira as datas e os horários dos confrontos das quartas de final do Paulistão 2020, e o Palmeiras enfrenta o Santo André na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque.
O alviverde teve a vantagem de definir a vaga para a semifinal em casa por ter terminado a primeira fase na liderança do grupo B. No entanto, por conta do coronavírus, a presença do público não é permitida. O Conselho Técnico da entidade se reuniu por videoconferência nesta manhã para definir a agenda dos duelos após a definição dos classificados no último domingo, na 12ª rodada da fase de grupos do torneio. O grupo também já determinou as datas e horários das semifinais e da final do campeonato.
Semifinais – Domingo (2/8) - 16h e 19h1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha
FinaisQuarta-feira, 5/8 - 21h30Sábado, 8/8 – 16h30

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados