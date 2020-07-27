Palmeiras x Santo André será nesta quarta-feira, no Allianz Parque

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta segunda-feira as datas e os horários dos confrontos das quartas de final do Paulistão 2020, e o Palmeiras enfrenta o Santo André na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque.

O alviverde teve a vantagem de definir a vaga para a semifinal em casa por ter terminado a primeira fase na liderança do grupo B. No entanto, por conta do coronavírus, a presença do público não é permitida. O Conselho Técnico da entidade se reuniu por videoconferência nesta manhã para definir a agenda dos duelos após a definição dos classificados no último domingo, na 12ª rodada da fase de grupos do torneio. O grupo também já determinou as datas e horários das semifinais e da final do campeonato.