Palmeiras x Santo André: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras recebe o Santo André, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela primeira e única partida das quartas de final do Campeonato Paulista – no caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. As maiores novidades da equipe são a regularização do zagueiro Gustavo Gómez e do jovem atacante Angulo.

O paraguaio renovou seu vínculo na tarde desta terça-feira, teve seu nome registrado no BID e, pouco depois, apareceu na lista da Federação Paulista de Futebol (FPF), ou seja, foi devidamente regularizado e poderá atuar ao lado de Felipe Melo na zaga palmeirense. Nos dois jogos anteriores, Vitor Hugo havia sido o escolhido para o setor. Já Angulo voltou de empréstimo do Cruzeiro e também foi inscrito a tempo para a competição.

Outro ponto positivo pelo lado alviverde é o fator casa, que, pela primeira vez, terá uma decisão em gramado sintético. Ao todo, desde 2014, são 15 jogos decisivos, seja de avanço de fase ou de disputa por título em qualquer competição, dentro da arena palmeirense. De lá para cá, o alviverde se classificou em nove ocasiões e foi campeão em outra.

Por outro lado, as baixas ficam por conta do lateral-direito Mayke, os atacantes Gabriel Veron e Luan Silva, por problemas musculares, além de Matías Viña, que teve uma concussão após choque na cabeça no clássico contra o Corinthians. Já o Santo André perdeu grandes nomes do seu elenco durante a parada causada pelo coronavírus, como o caso do atacante Ronaldo, que foi vendido ao Sport. Além disso, ainda não venceu no retorno da competição (um empate e uma derrota). Porém, o time tem a alcunha de não ter perdido para nenhum dos grandes na fase de grupos: venceu o São Paulo e empatou contra Santos e Corinthians.

Ficha técnicaPALMEIRAS x SANTO ANDRÉLocal: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data/Horário: 29/07/2020, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini NogueiraOnde acompanhar: Globo, Premiere, SporTV e tempo real no LANCE!

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez (Vitor Hugo) e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Patrick de Paula (Ramires) e Lucas Lima (Zé Rafael); Rony, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.Desfalques: Mayke, Gabriel Veron, Wesley Silva e Matías Viña (machucados).