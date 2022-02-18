Palmeiras x Santo André: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Neste sábado, às 16h, Palmeiras e Santo André se enfrentam pela oitava rodada do Paulistão-2022, no Allianz Parque. Apesar de estarem em condições físicas diferentes, ambas as equipes têm desfalques para escalarem seus times titulares. Enquanto o Verdão busca seguir com sua invencibilidade e a melhor campanha do torneio, o Ramalhão quer se afastar da temida zona da degola.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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O Alviverde deve ter novamente uma formação alternativa nesta rodada. Isso porque na próxima quarta-feira, o clube começa a decidir a Recopa Sul-Americana contra o Athletico-PR. Dois jogadores já não entrariam em campo neste sábado, casos de Zé Rafael e Gustavo Scarpa, que se recuperam de lesão. Se repetir a escalação contra a Ferroviária, o único titular será Weverton.

Por parte do Santo André, o técnico Thiago Carpini será obrigado a fazer uma mudança no time que enfrentou o Novorizontino, em casa, no meio de semana. Lucas Lourenço, que foi expulso no duelo, está fora contra o Verdão. Em seu lugar, as opções seriam Lucas Cardoso, Bruno Xavier e Pato.Veja as informações sobre o jogo:

PALMEIRAS x SANTO ANDRÉ

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Data/Horário: 19/2/2022, às 16hÁrbitro: Thiago Lourenço de MattosAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Alex AlexandrinoVAR: Thiago Luis ScarascatiOnde acompanhar: HBO Max, Estádio TNT Sports e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Kuscevic, Murilo e Jorge; Jailson, Patrick de Paula e Atuesta; Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Zé Rafael e Gustavo Scarpa (em recuperação)Pendurados: -

SANTO ANDRÉ

Jefferson Paulino; Jeferson, Luis Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho, Dudu Vieira e Lucas Cardoso (Bruno Xavier); Giovanny, Lucas Tocantins e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques: Lucas Lourenço (suspenso)