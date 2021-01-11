Palmeiras x River Plate: onde assistir, arbitragem e escalação das equipes

Em jogo válido pela volta das semifinais da Copa Libertadores da América, Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.
No primeiro confronto, o Verdão encarou o time argentino em Avellaneda e venceu por 3 a 0, portanto, pode perder por até 2 gols de diferença para se classificar à grande final do torneio continental, que será disputada no dia 30 de Janeiro, no Estádio do Maracanã (jogo único).
O vencedor enfrenta na decisão o classificado de Santos x Boca Juniors. Na ida, as duas equipes empataram em 0 a 0.
PATRICK DE PAULA SUSPENSO E GABRIEL VERON LESIONADO; ABEL FERREIRA ESTÁ PENDURADO
Patrick de Paula levou o terceiro cartão amarelo contra o River Plate, na vitória por 3 a 0 na Argentina, e está suspenso para a partida de volta, nesta terça-feira (12) no Allianz Parque. Outro jovem, Gabriel Veron, lesionou a coxa esquerda no duelo diante do Sport, em Recife, no último sábado (9) e é mais um desfalque certo para o Palmeiras.
O técnico Abel Ferreira, por sua vez, acumulou o segundo cartão amarelo em partidas consecutivas no torneio continental e está pendurado. Desta forma, para estar no banco de reservas na grande final em caso de classificação, o português não pode ser advertido com cartões no duelo do Allianz Parque.
CARRASCAL FORA NO LADO DO RIVER
O colombiano Jorge Carrascal, meia de 22 anos e peça importante no esquema tático do técnico Marcelo Gallardo, será desfalque para a equipe argentina. O jogador foi expulso de forma direta na partida de ida das semifinais após falta dura em Gabriel Menino.
Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x River Plate
Data: 12 de Janeiro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP
Árbitro: Esteban Ostojich-URUAssistentes: Richard Trinidad e Martin Soppi-URUVAR: Nicolás Gallo-COL
Transmissão: – SBT (TV aberta para todo o Brasil)– CONMEBOL TV (pay-per-view)
O assinante poderá assistir ao jogo online pelo SITE OFICIAL DO SBT e CONMEBOL TV ONLINE.ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X RIVER PLATE
PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira
Desfalques: Gabriel Veron, Felipe Melo, Wesley e Luan Silva (lesionados); Patrick de Paula (terceiro amarelo); Mayke (Covid-19)Pendurado: Abel Ferreira
RIVER PLATE: Armani; Montiel, Rojas, Pinola e Casco; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Girotti (Zuculini) e De La Cruz; Borré e Matias Suárez. Técnico: Marcelo Gallardo.
Desfalques: Carrascal (Cartão Vermelho)