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futebol

Palmeiras x Red Bull Bragantino: saiba onde assistir

Sem TV aberta e TV por assinatura, a partida poderá ser acompanhada no pay-per-view...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 08:45

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 08:45
Crédito: Palmeiras e Bragantino se encaram neste domijgo (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (27), às 18h15 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
>> Retrospectiva: os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década
​O Verdão entra na rodada na sexta colocação da competição com 41 pontos e vem de uma derrota contra o Internacional, no Beira-Rio. Já o Braga, na última partida do torneio nacional, perdeu para o Athletico-PR no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.
>> Acompanhe a classificação do Brasileirão 2020​PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO será transmitido pelo PREMIERE (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo PREMIERE PLAY.
​Você também poderá acompanhar a partida pelo tempo real do L!/NOSSO PALESTRA e também através de nossos perfis nas redes sociais.

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