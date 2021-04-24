Palmeiras x Mirassol: saiba como assistir ao duelo pelo Paulistão

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (25), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.O Verdão está na terceira colocação do Grupo C com 12 pontos conquistados e vem de uma vitória de virada sobre o Guarani, em Campinas-SP. Já o Leão da Alta Araraquarense, por sua vez, é líder do Grupo D com 11 pontos e na última rodada venceu o Botafogo-SP, em Mirassol-SP.Palmeiras x Mirassol terá transmissão AO VIVO para todo o Brasil no Premiere (pay-per-view). Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do Lance!/Nosso Palestra, como também também pelo perfil do NP no Twitter, com a hashtag #trNossoPalestra.