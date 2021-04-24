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Palmeiras x Mirassol: saiba como assistir ao duelo pelo Paulistão

A partida pela competição estadual poderá ser assistida no pay-per-view
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Publicado em 24 de Abril de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 08:30
Crédito: Divulgação Flickr Palmeiras
Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (25), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.O Verdão está na terceira colocação do Grupo C com 12 pontos conquistados e vem de uma vitória de virada sobre o Guarani, em Campinas-SP. Já o Leão da Alta Araraquarense, por sua vez, é líder do Grupo D com 11 pontos e na última rodada venceu o Botafogo-SP, em Mirassol-SP.Palmeiras x Mirassol terá transmissão AO VIVO para todo o Brasil no Premiere (pay-per-view). Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do Lance!/Nosso Palestra, como também também pelo perfil do NP no Twitter, com a hashtag #trNossoPalestra.

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