Palmeiras x Juazeirense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Neste sábado, Palmeiras e Juazeirense se enfrentam na Arena Barueri, às 21h, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil-2022. Será a estreia do Verdão nesta edição da competição nacional, enquanto a equipe baiana vem de duas classificações consecutivas no torneio. A dúvida fica por conta da escalação do Alviverde, que pode mesclar o time em mais uma oportunidade.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Com a maratona do calendário, o Palmeiras irá estrear em seu sexto campeonato nesta temporada e passa a dividir suas atenções em três competições. Diante disso, a tendência é que Abel Ferreira mescle novamente o time titular com o alternativo. Nomes como Gustavo Gómez, Danilo, Piquerez, Gabriel Veron e Rony, que jogaram em Guayaquil, podem ganhar um descanso, enquanto nomes como Dudu, Zé Rafael e Raphael Veiga devem retornar.

Pelo lado da Juazeirense, a motivação é surpreender o Verdão e tentar propor o jogo, como afirmou o técnico Barbosinha, em entrevista ao LANCE!. Depois de eliminar o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil, a equipe baiana não quer o rótulo de zebra e vem a São Paulo para se manter viva para o jogo da volta, que acontece em Londrina, já que a CBF não liberou o estádio em Juazeiro.Veja as informações sobre o jogo:

PALMEIRAS X JUAZEIRENSE-BA

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)Data/Horário: 30/4/2022, às 21hÁrbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)Onde acompanhar: SporTV, Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Kuscevic), Murilo e Piquerez (Jorge); Danilo (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gabriel Veron (Wesley) e Rony (Rafael Navarro). Técnico: Abel Ferreira.

JUAZEIRENSE-BA

Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Werndell e Daniel; Waguinho, Patrick, Clebson e Nildo; Deysinho e Ian. Técnico: Barbosinha.