Palmeiras x Ituano: onde assistir, desfalques e prováveis times

Palmeiras e Ituano se enfrentam às 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira (23), no Allianz Parque, no confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Eliminatório, o duelo prevê disputa de pênaltis caso os 90 minutos terminem empatados.Dono da melhor campanha geral da competição, com 30 pontos, ainda invicto e com apenas três gols sofridos, o Verdão vai colocar em prova pela primeira vez sua soberania no Estado.

E, como destaque absoluto da campanha, a defesa é o foco de preocupações para o técnico Abel Ferreira.

Isso porque o goleiro Weverton e os zagueiros Gustavo Gómez e Kuscevic foram convocados, respectivamente, para as seleções de Brasil, Paraguai e Chile nos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo deste ano. O trio só estará à disposição do comandante português em um hipotético segundo jogo da final, já em abril.

Se nas metas alviverdes Marcelo Lomba é o substituto definido, na zaga Abel tem problemas. Luan, titular absoluto do treinador, continua de fora, contundido. Com isso o volante Jailson será deslocado para a zaga, completando o setor ao lado de Murilo e Piquerez.

Na lista de desfalques palmeirenses também estarão o lateral-direito Mayke, também contundido, e o atacante Deyverson, expulso no empate em 1 a 1 com o Bragantino na última rodada da fase de classificação.

Pelo lado do Ituano, a surpresa na classificação do Grupo C, o mais disputado de todos da primeira fase, o desfalque mais sentido é o do atacante Rafael Papagaio. O jogador foi emprestado pelo Verdão, que não liberou a sua participação no jogo.

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS x ITUANO

Data: 23/3/2022 (quarta-feira), às 21h35 (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Árbitro: Thiago Luis ScarascatiAuxiliares: Neuza Inês Back e Mauro André de FreitasVAR: Péricles Bassols e Vitor CarmonaTransmissão: Paulistão Play, Premiere, Record TV

PALMEIRASMarcelo Lomba; Murilo, Jailson e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Raphael Veiga e RonyTécnico: Abel Ferreira

Desfalques: Luan e Mayke (contundidos), Weverton, Gómez e Kuscevic (convocados para suas seleções)Suspensos: Deyverson (expulsão)

ITUANOPegorari; Léo Santos, Rafael Pereira e Cleberson; Pacheco, Kaio, Lucas Siqueira e Gerson Magrão (Igor Henrique); Gabriel Barros (João Victor) e AylonTécnico: Mazola Júnior

Desfalques: Rafael Papagaio (não liberado pelo Palmeiras para o confronto)TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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