Palmeiras x Internacional: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: (Arte: Matheus Bottura

Na tarde da segunda-feira (5), Palmeiras e Internacional se enfrentam pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro A1. O jogo é no Allianz Parque, começa às 15h e terá transmissão da CBF TV e na página inicial do site do Palmeiras.

As Palestrinas totalizam nove partidas invictas no Campeonato Brasileiro Feminino A1, vindo de um empate sem gols contra o Grêmio, fora de casa. O time tem desfalques importantes para a partida como a meia Ary Borges, a atacante Bianca Gomes e a zagueira Thaís, todas suspensas.

Essa é o segundo jogo da equipe no Allianz Parque. Contra o Santos, vitória por 2 a 1 com gols da Carla Nunes e Bianca Gomes.O confronto é direto para a classificação nas quartas de final, já que o Palmeiras ocupa a terceira posição na tabela e o Internacional a quarta, com os mesmos 24 pontos.

Caso o Palmeiras ganhe a partida, já está classificado para a próxima fase da competição.

MARESSA LUARA

A meio de campo, que recuperou a posição titular nos últimos jogos, comentou sobre o que espera do confronto diante do clube gaúcho:

– A expectativa é de um grande jogo, já que são duas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. Claro que vai ser muito difícil, pois se trata de um confronto direto contra a equipe do Internacional, mas temos a vantagem de jogar em casa e vamos em busca da vitória. Temos o objetivo de nos mantermos entre os três primeiros colocados na classificação.

RETROSPECTO

É a primeira vez que Palmeiras e Internacional se enfrentam no futebol feminino. As duas equipes são as únicas invictas quando atuam como visitante no Brasileirão.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Internacional:

Data: 5 /102020Horário: 15h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo – SPÁrbitro: Fernanda S. Ignacio de Souza – SPAssistentes: Liliane Aparecida Galindo-SP e Marcela de Almeida Silva-SPQuarto árbitro: Adeli Mara Monteiro-SP

Transmissão: CBF TV e site do Palmeiras