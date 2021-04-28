Palmeiras x Inter de Limeira: saiba como assistir ao duelo pelo Paulistão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP.

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O Verdão está terceira colocação do grupo C com 12 pontos conquistados e precisa de uma vitória sobre a Inter de Limeira para continuar sonhando com classificação no torneio estadual. O cenário não é dos mais favoráveis: dos 12 pontos que ainda tem em disputa, o time precisa descontar seis em relação ao Novorizontino, segundo colocado na chave. Na última rodada, o Alviverde perdeu por 2 a 1 para o Mirassol em casa.

Já o Leão, por sua vez, é vice-líder do grupo A com 9 pontos. A última partida da equipe foi contra a Ponte Preta e venceu por 1 a 0, em Campinas. Após duas vitórias seguidas, o time saiu da zona de rebaixamento da competição para chance de classificação para a fase mata-mata do torneio.

>> Veja a tabela completa do Paulistão e simule os próximos jogosPalmeiras x Inter de Limeira terá transmissão AO VIVO para todo o Brasil no SporTV (TV por assinatura para todo o Brasil) e Premiere (pay-per-view), com narração de Odinei Ribeiro, comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Alexandre Lozetti, Central do Apito com Paulo César de Oliveira e reportagens de André Hernan.