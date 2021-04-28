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Palmeiras x Inter de Limeira: onde assistir ao duelo pelo Paulistão, arbitragem e as escalações

Confira todas as informações sobre a partida válida pelo campeonato estadual
...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 20:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
>> ATUAÇÕES: Rony e Patrick comandam show do Palmeiras na Libertadores
O Verdão está terceira colocação do grupo C com 12 pontos conquistados, e precisa de uma vitória sobre a Inter de Limeira para continuar sonhando com a classificação no torneio estadual. O cenário não é dos mais favoráveis: dos 12 pontos que ainda há em disputa, o time precisa descontar seis em relação ao Novorizontino, segundo colocado na chave. Na última rodada, o Alviverde perdeu por 2 a 1 para o Mirassol em casa.
Já o Leão, por sua vez, é vice-líder do grupo A com nove pontos. A última partida da equipe foi uma vitória contra a Ponte Preta, por 1 a 0, em Campinas. Após duas vitórias seguidas, contra Ituano e Ponte Preta, a equipe de Limeira atualmente está com nove pontos, e surpreende na vice-liderança do Grupo A, apenas atrás do Corinthians, com 21 pontos, mantendo viva a chance de vaga para o mata-mata.THALISSON E DEIVID RETORNAM NA INTER DE LIMEIRA;
Desfalques na vitória sobre a Macaca, na última segunda-feira (26), o zagueiro Thalisson e o volante Deivid estão novamente à disposição do técnico Thiago Carpini, após cumprirem suspensão automática, e devem reforçar a equipe contra o Palmeiras.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Inter de Limeira
Data: 29 de Abril de 2021Horário: 22h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo.
Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Evandro de Melo LimaVAR: Marcio Henrique de Gois, Pericles Bassols Pegado Cortez e Marcelo Rogério
Transmissão:
– SporTV e PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Odinei Ribeiro, comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Alexandre Lozetti, Central do Apito com Paulo César de Oliveira e reportagens de André Hernan);PALMEIRAS: Vinícius Silvestre; Danilo Barbosa, Henri e Alan Empereur; Mayke, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian. Técnico: Abel Ferreira.
Desfalques: Luan Silva, Lucas Lima, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic e Gabriel Veron (machucados);Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém.
INTER DE LIMEIRA: Jefferson; Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Lucas, Rafael Santos; Thiaguinho, Igor, Felipe, Rondinelly, Lucas Batatinha; Roger. Técnico: Thiago Carpini.
Desfalques: Ninguém;Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém.

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