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Palmeiras x Independiente Del Valle: veja onde assistir à Libertadores, arbitragem e as escalações

Confira todas as informações sobre a partida válida pela segunda rodada da
fase de grupos da principal competição continental, na noite desta terça-feira
...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 20:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 20:28
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e Independiente Del Valle, do Equador, se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
O Verdão, atual campeão do torneio continental, é o líder do seu grupo com três pontos conquistados após vencer o Universitario-PER por 3 a 2, em Lima.
Já o Del Valle, por sua vez, está na terceira colocação com um ponto. Na última rodada, o time equatoriano empatou por 1 a 1 com o Defensa y Justicia-ARG, em casa.>> ATUAÇÕES: Giovani e Newton são os melhores do Palmeiras em derrota
DEL VALLE TEVE UMA SEMANA DE PREPARAÇÃO PARA O DUELO CONTRA O PALMEIRAS
O Independiente Del Valle, após empate em casa contra o Defensa y Justicia pela estreia da Libertadores na última quarta (21), não disputou partida alguma por outra competição, ou seja, o time equatoriano teve uma semana de preparação e recuperação dos seus atletas para o duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque.
MATÍAS VIÑA ESTÁ SUSPENSO E DESFALCA O PALMEIRAS NAS PRÓXIMAS DUAS RODADAS DA FASE DE GRUPOS
O lateral-esquerdo Matías Viña é desfalque certo para o Verdão contra o Del Valle. O uruguaio foi expulso por agressão na partida de volta da Recopa Sul-Americana e pegou um gancho de três jogos, já tendo cumprido o primeiro na rodada de estreia da Libertadores 2021, contra o Universitário-PER. Desta forma, ele também não enfrentará o Defensa y Justicia-ARG, pela terceira rodada, em 4 de maio.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Independiente Del Valle-EQU
Data: 27 de Abril de 2021Horário: 21h30 (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo.
Árbitro: Roberto Tobar-CHIAssistentes: Christian Schiemann-CHI e Cláudio Rios-CHIVAR: Oscar Ruiz-COL
Transmissão:
– SBT (TV aberta para todo o Brasil, menos RS, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting);– Site oficial do SBT;– ESPN BRASIL (TV por assinatura para todo o Brasil);PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Patrick de Paula, Danilo, Raphael Veiga e Victor Luís; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.
Desfalques: Luan Silva, Lucas Lima, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic e Gabriel Veron (machucados);Pendurados: Ninguém;Suspenso: Matías Viña (expulso na final da Recopa Sul-Americana).
INDEPENDIENTE DEL VALLE: Ramírez; Shunke, Pacho e Segovia; Hurtado, Pellerano, Faravelli e Guerrero; Pedro Vite, Ortíz e Braian Montenegro. Técnico: Renato Paiva.
Desfalques: Ninguém;Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém.

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