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Palmeiras x Independiente Del Valle, pela Libertadores, terá arbitragem de chileno

Roberto Tobar foi responsável pelo apito em quatro confrontos do Verdão na competição, sendo a vitória por 3 a 1 sobre o Guaraní, do Paraguai, o mais recente
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Publicado em 21 de Abril de 2021 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 18:30
Crédito: Divulgação/Conmebol
O Palmeiras ainda não entrou em campo pela atual edição da Libertadores, mas já conhece o responsável pela arbitragem na segunda rodada da fase de grupos, contra o Independiente Del Valle. Deste modo, o apito estará nas mãos de Roberto Tobar, do Chile. >> Agüero já tem novo clube, Palmeiras perto de anunciar contratação de atacante… O Dia do Mercado
O chileno já esteve presente em quatro confrontos do Maior Campeão Nacional, dos quais o clube saiu vitorioso em três, sendo estes contra o Guaraní, do Paraguai, em 2020, contra o Junior Barranquilla, em 2019, e o Boca Juniors, na fase de grupos em 2018. O único revés foi na semifinal contra o próprio Boca, há três anos, em La Bombonera, por 2 a 0.Estarão na partida, também, os auxiliares Christian Schiemann e Cláudio Rios, ambos do Chile. O árbitro de vídeo, por sua vez, será comandado por Oscar Ruiz, da Colômbia.
A estreia do Palmeiras na Libertadores, contra o Universitário, do Peru, ocorre nesta quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Lima, situado na capital peruana. O confronto contra o Independiente Del Valle, com arbitragem de Roberto Tobar, será válido pela segunda rodada da fase de grupos e acontecerá na próxima terça-feira (27), às 21h30, no Allianz Parque.

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