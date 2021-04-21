Palmeiras x Independiente Del Valle, pela Libertadores, terá arbitragem de chileno

Crédito: Divulgação/Conmebol

O Palmeiras ainda não entrou em campo pela atual edição da Libertadores, mas já conhece o responsável pela arbitragem na segunda rodada da fase de grupos, contra o Independiente Del Valle. Deste modo, o apito estará nas mãos de Roberto Tobar, do Chile. >> Agüero já tem novo clube, Palmeiras perto de anunciar contratação de atacante… O Dia do Mercado

O chileno já esteve presente em quatro confrontos do Maior Campeão Nacional, dos quais o clube saiu vitorioso em três, sendo estes contra o Guaraní, do Paraguai, em 2020, contra o Junior Barranquilla, em 2019, e o Boca Juniors, na fase de grupos em 2018. O único revés foi na semifinal contra o próprio Boca, há três anos, em La Bombonera, por 2 a 0.Estarão na partida, também, os auxiliares Christian Schiemann e Cláudio Rios, ambos do Chile. O árbitro de vídeo, por sua vez, será comandado por Oscar Ruiz, da Colômbia.