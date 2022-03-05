Palmeiras x Guarani: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo pelo Paulistão

Depois de assegurar o título da Recopa Sul-Americana ante o Athletico-PR, o Palmeiras volta ao campo do Allianz Parque às 16h (de Brasília) deste domingo (6) para enfrentar o Guarani, pela décima rodada do Campeonato Paulista.O Verdão ainda está invicto na competição. Lidera o Grupo C com 17 pontos e ampla vantagem por ter ainda dois jogos a menos que os rivais de chave, uma das mais disputadas da competição.

Portanto, uma vitória sobre o Bugre pode garantir matematicamente a classificação palmeirense para as quartas de final. Certamente um grande alívio visto que este é o último jogo da equipe antes da maratona em que terá pela frente todos os três clássicos em sequência e o duelo contra o Red Bull Bragantino, o time mais forte do interior.

Por conta da oportunidade, o técnico Abel Ferreira avalia mandar a campo um time misto. Quem apresenta desgaste acentuado pela partida da Recopa, deverá ser poupado, o que alterará bastante o desenho tático da equipe.

Pelo lado do time de Campinas, uma vitória na Capital é fundamental para manter o sonho da classificação vivo. Afinal o Bugre está na segunda colocação do Grupo A com dez pontos, apenas dois de vantagem sobre outros rivais em uma chave que tem o Corinthians como líder, já classificado.

Veja as informações sobre o jogo:

PALMEIRAS x GUARANI

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Data/Horário: 6/3/2022 (domingo), às 16h (de Brasília)Árbitro: Fabiano Monteiro dos SantosAssistentes: Alex Alexandrino e Gustavo Rodrigues de OliveiraVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Fabio Rogério BaesteiroOnde acompanhar: Record TV, Paulistão Play , Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

PALMEIRAS

Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marcos Rocha (Mayke), Danilo, Zé Rafael (Atuesta) e Gustavo Scarpa (Gabriel Veron); Dudu, Rony (Wesley) e Raphael Veiga (Rafael Navarro)Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Luan (lesão na coxa esquerda) e Gabriel Menino (entorse no tornozelo direito)

GUARANI

Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel; Bruno Silva, Índio (Yago), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Júlio César e Lucão do Break.Técnico: Daniel Paulista

Desfalques: Matheus Pereira (suspenso)TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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