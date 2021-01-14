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Palmeiras x Grêmio: saiba onde assistir ao duelo desta sexta

Sem TV aberta e TV por assinatura, a partida poderá ser assistida apenas no pay-per-view...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 08:30

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!​Classificado para a final da Libertadores, o Verdão entra na rodada do Brasileirão na 6ª colocação com 47 pontos e vem de uma vitória sobre o Sport, em Pernambuco. Já o Grêmio está logo a frente do Alviverde, em quinto lugar, com 49 pontos. Na última rodada, o Tricolor Gaúcho empatou com o Fortaleza, no Ceará.
​Palmeiras x Grêmio será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play. Você também poderá acompanhar a partida pelo tempo real do LANCE!/NOSSO PALESTRA e também em nossos perfis nas redes sociais.

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