Palmeiras x Grêmio: saiba onde assistir ao duelo desta sexta

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!​Classificado para a final da Libertadores, o Verdão entra na rodada do Brasileirão na 6ª colocação com 47 pontos e vem de uma vitória sobre o Sport, em Pernambuco. Já o Grêmio está logo a frente do Alviverde, em quinto lugar, com 49 pontos. Na última rodada, o Tricolor Gaúcho empatou com o Fortaleza, no Ceará.