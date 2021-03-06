Palmeiras x Grêmio: onde assistir, arbitragem e escalações da finalíssima da Copa do Brasil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em duelo válido pelo jogo de volta das finais da Copa do Brasil 2020, Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo (7), às 18h (Horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Na partida de ida, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, o Palmeiras venceu o rival gaúcho por 1 a 0 – gol de Gustavo Gómez – e joga por um empate para garantir o título da competição nacional. Caso ocorra a conquista, o Verdão chega ao quarto título do torneio.

Já o Grêmio, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols para levar o caneco da Copa do Brasil, o sexto título da história do clube. Em caso de igualdade entre os placares de ida e volta, a decisão será definida nos pênaltis.>> Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking

PATRICK DE PAULA RETORNA APÓS ISOLAMENTO; ELENCO LIBERADO PARA FINAL APÓS TESTES DA COVID-19; GABRIEL VERON É DÚVIDA

Liberado depois de cumprir 10 dias de isolamento por conta da Covid-19, Patrick de Paula voltou a treinar nesta sexta-feira (05) e participou das atividades na Academia de Futebol normalmente com os companheiros. A cria da Academia vira opção para técnico Abel Ferreira.

Outro ponto positivo é que o elenco do Palmeiras testou negativo para Covid-19. Os atletas foram submetidos a exames na última quinta-feira (4), um dia após o clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista e, nesta sexta, os testes tiveram resultados negativos, liberando os jogadores para a final da Copa do Brasil.

Apesar de ter feito parte do treinamento em campo neste sábado (6), Gabriel Veron é dúvida devido a uma lesão na coxa. O jovem havia se recuperado da mesma contusão na semana anterior à primeira partida da decisão, contudo, exames constataram um agravamento do problema nos últimos dias e o atacante passou por tratamento intensivo. Ainda não há informações que respondam se Veron está cortado da partida ou se terá condições de jogo.RENATO GAÚCHO RENOVA COM O GRÊMIO E SEGUE NO COMANDO APÓS FINAL

A diretoria do Grêmio anunciou nesta sexta-feira (05) a permanência até o fim do ano do técnico Renato Gaúcho. Pelo clube, o treinador conquistou os títulos da Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017, Recopa Sul-Americana 2018, Campeonato Gaúcho 2018, 2019 e 2020 e a Recopa Gaúcha.

Renato e a sua comissão técnica estarão no banco de reservas na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Grêmio

Data: 07 de Março de 2021Horário: 18h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo-RJAssistentes: Kléber Lúcio Gil-SC e Bruno Raphael Pires-GOVAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira-MG, Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE e Leone Carvalho Rocha-GOTransmissão:– REDE GLOBO (TV Aberta para todo o Brasil, com narração de Cleber Machado, comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes, Sálvio Spínola na Central do Apito e Renato Peters e Fernando Becker nas reportagens);

– SPORTV e PREMIERE (TV por assinatura para todo o Brasil, com narração de Gustavo Villani, comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Pedrinho, Sandro Meira Ricci na Central do Apito, Felipe Brisolla e José Renato Ambrósio nas reportagens);

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play e GE.Globo.PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Luan Silva e Emerson Santos (machucados); Gabriel Veron* (lesão na coxa)Pendurados: Ninguém;Suspenso: Luan (Cartão Vermelho);Voltam de suspensão: Ninguém;GRÊMIO: Paulo Victor; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.