Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e as prováveis escalações

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (07), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

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O Verdão está na terceira colocação do torneio nacional com 19 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Sport, em Recife-PE. Já o Grêmio, por sua vez, é o lanterna da competição com apenas dois pontos e, na última rodada, foi derrotado pelo Atlético-GO em casa.

O atacante Gabriel Veron, que não atua desde a segunda partida da Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia-ARG, no dia 14 de abril, está em fase final de transição física e técnica. Ele participou normalmente das atividades de preparação para o duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoJá o lateral-direito Mayke, que foi desfalque na vitória contra o Sport em razão de uma inflamação no joelho direito, também treinou sem restrições. Assim como Dudu e Pedrão, que participaram pela primeira vez dos treinos aplicados pelo técnico Abel Ferreira.

Gustavo Gómez e Matías Viña, que disputaram a Copa-América pelas seleções do Paraguai e Uruguai, respectivamente, se representaram nesta segunda-feira (05) na Academia de Futebol e estão fazendo um trabalho específico de recuperação após a competição continental.

Na última posição do Brasileirão e sem uma vitória sequer, o Grêmio ganhou um reforço importante para a sequência da temporada. César Pinares, meia que disputou a Copa-América pelo Chile, retornou e participou dos treinamentos de preparação para o duelo contra o Palmeiras.

O comando técnico da equipe é a outra novidade. O interino Thiago Gomes vai comandar o Grêmio na partida contra o Palmeiras, após a demissão de Tiago Nunes no último domingo (4).

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS X GRÊMIO

Data: 07 de Julho de 2021, quarta-feiraHorário: 19h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Felipe Fernandes de Lima - AB/MGAssistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira - AB/MG e Celso Luiz da Silva - AB/MGVAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira - AB/MG, Frederico Soares Vilarinho - AB/MG e Hilton Moutinho Rodrigues - CBF/RJ

Transmissão:PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil);TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

PALMEIRAS: Jailson; Gabriel Menino (Mayke), Luan, Gustavo Gómez (Felipe Melo) e Viña (Renan); Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Gustavo Scarpa e Raphael Veiga (Rony); Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira

- Desfalques: Weverton (Seleção Brasileira), Lucas Esteves (completando treinos da Seleção Brasileira) e Luiz Adriano (edema no joelho direito); - Suspensos: Marcos Rocha (3º Amarelo)- Pendurados: Abel Ferreira, Jailson, Breno Lopes e Renan- Voltam de suspensão: Kuscevic (Vermelho Direto) e Patrick de Paula (3º Amarelo).

GRÊMIO: Brenno; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Matheus Henrique, Vanderson, Douglas Costa e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Thiago Gomes