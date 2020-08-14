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Palmeiras x Goiás: escalações, desfalques e onde ver a partida

Alviverdes se enfrentam neste sábado (15) no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esmeraldino tem problemas por conta do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 18:11

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:11

Crédito: Última vez em que Palmeiras e Goiás se enfrentaram o time paulista venceu por 5 a 1 (Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras recebe o Goiás neste sábado (15) no Allianz Parque, às 21h30 no primeiro jogo da equipe como mandante no Campeonato Brasileiro. Depois do empate por 1 a 1 com o Fluminense na estreia, os donos da casa devem contar com o retorno de alguns titulares.
Weverton e Gustavo Gómez, poupados no Maracanã, voltam ao setor defensivo. No meio, Patrick de Paula volta a jogar entre os titulares após entrar no segundo tempo contra o Flu.
Já Felipe Melo, ainda segue em recuperação de uma lesão na coxa esquerda e continua em tratamento.
Por outro lado, o Goiás tem 15 desfalques por conta do coronavírus. Grande parte do elenco testou positivo antes do jogo contra o São Paulo, adiado pela CBF, e três deles estão recuperados, porém seguem fora em razão do protocolo de recuperação.
Outros dois atletas contrariam a doença após a derrota para o Athletico Paranaense e não viajaram a São Paulo. Gilberto Júnior, em transição física, é mais uma ausência do técnico Ney Franco para o confronto.
Palmeiras x GoiásData/Hora: 15/8/2020 (sábado), às 21h30Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (ambos do PR)Árbitro de vídeo: José Mendonça da Silva Júnior (PR)Transmissão: TNT, Premiere e tempo real do L!
PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Gabriel Menino, Patrick de Paula e Ramires; Rony, Zé Rafael e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.
Suspensos: - Pendurados: - Desfalques: Felipe Melo (machucado), Luan Silva (machucado) e Gabriel Veron (transição física)
GOIÁS: Marcelo Rangel; Juan Pintado (Yago Rocha), Fábio Sanches, Rafael Vaz e Heron; Breno, Luiz Gustavo e Daniel Bessa; Douglas Baggio (Thalles), Vinícius Lopes e Victor Andrade. Técnico: Ney Franco
Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: 14 jogadores por conta do coronavírus e Gilberto Júnior (transição física)

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