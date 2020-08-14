Palmeiras x Goiás: escalações, desfalques e onde ver a partida

Crédito: Última vez em que Palmeiras e Goiás se enfrentaram o time paulista venceu por 5 a 1 (Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras recebe o Goiás neste sábado (15) no Allianz Parque, às 21h30 no primeiro jogo da equipe como mandante no Campeonato Brasileiro. Depois do empate por 1 a 1 com o Fluminense na estreia, os donos da casa devem contar com o retorno de alguns titulares.

Weverton e Gustavo Gómez, poupados no Maracanã, voltam ao setor defensivo. No meio, Patrick de Paula volta a jogar entre os titulares após entrar no segundo tempo contra o Flu.

Já Felipe Melo, ainda segue em recuperação de uma lesão na coxa esquerda e continua em tratamento.

Por outro lado, o Goiás tem 15 desfalques por conta do coronavírus. Grande parte do elenco testou positivo antes do jogo contra o São Paulo, adiado pela CBF, e três deles estão recuperados, porém seguem fora em razão do protocolo de recuperação.

Outros dois atletas contrariam a doença após a derrota para o Athletico Paranaense e não viajaram a São Paulo. Gilberto Júnior, em transição física, é mais uma ausência do técnico Ney Franco para o confronto.

Palmeiras x GoiásData/Hora: 15/8/2020 (sábado), às 21h30Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (ambos do PR)Árbitro de vídeo: José Mendonça da Silva Júnior (PR)Transmissão: TNT, Premiere e tempo real do L!

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Gabriel Menino, Patrick de Paula e Ramires; Rony, Zé Rafael e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Suspensos: - Pendurados: - Desfalques: Felipe Melo (machucado), Luan Silva (machucado) e Gabriel Veron (transição física)

GOIÁS: Marcelo Rangel; Juan Pintado (Yago Rocha), Fábio Sanches, Rafael Vaz e Heron; Breno, Luiz Gustavo e Daniel Bessa; Douglas Baggio (Thalles), Vinícius Lopes e Victor Andrade. Técnico: Ney Franco