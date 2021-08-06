Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao duelo, arbitragem e as escalações

Crédito: Palmeiras volta a jogar neste sábado, pelo Brasileirão (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (07), às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

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Líder do Brasileirão com 32 pontos conquistados, o Verdão vem de um empate por 0 a 0 contra o São Paulo, no Estádio do Morumbi. Já o Leão, por sua vez, ocupa a 3ª colocação da competição nacional com 27 pontos e, na última rodada, foi derrotado pelo Ceará por 3 a 1, no Castelão.

Durante as atividades aplicadas pelo técnico Abel Ferreira, os atacantes Rony e Luiz Adriano e o meio-campista Danilo Barbosa participaram de todo o treinamento na Academia de Futebol, estão em fases avançadas de suas transições físicas e podem ser relacionados para o confronto contra o Fortaleza.

Veja a tabela completa do BrasileirãoOutras possíveis novidades ficam por conta de Joaquín Piquerez e Matheus Fernandes, que foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão regularizados para atuarem pelo clube.

Em coletiva de imprensa concedida na última quinta-feira (5), o técnico Juan Pablo Vojvoda informou que vai analisar o nível físico dos seus atletas para definir qual será a equipe do Leão que vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque:

- Nós teremos um time que está com um compromisso importante para cada partida, vamos analisar o nível físico dos nossos atletas e vamos decidir o melhor para enfrentar o Palmeiras, o primeiro do Campeonato Brasileiro, com jogadores importantes. Será um desafio para nós - afirmou o comandante do Fortaleza.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Fortaleza

Data: 07 de Agosto de 2021, sábadoHorário: 21h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Wilton Pereira Sampaio - FIFA/GOAssistentes: Fabrício Vilarinho da Silva - FIFA/GO e Bruno Raphael Pires - FIFA/GOVAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ, Silbert Faria Sisquim - RJ e Sergio Correa da Silva - RJ

Transmissão:– TNT Sports (TV por assinatura para todo o Brasil, com narração de André Henning, comentários de Mauro Beting e Vitor Sérgio Rodrigues, comentários de arbitragem com Márcio Chagas e reportagens de Rodrigo Fragoso); – PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);– Estádio TNT Sports, HBO MAX e Premiere Play (serviços de streaming);– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Renan); Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Dudu); Rony e Deyverson (Luiz Adriano). Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Gabriel Menino (Seleção Olímpica) e Jorge (transição física)Suspensos: Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes (Todos pelo 3º Amarelo); Pendurados: Renan; Voltam de suspensão: Ninguém.

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda