Palmeiras x Defensa y Justicia: saiba como assistir ao duelo pela Libertadores

Em partida válida pela quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e Defensa y Justicia-ARG se enfrentam nesta terça-feira (18), às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.Com quatro vitórias em quatro jogos, o Verdão é a única equipe com 100% na edição de 2021, com 12 pontos conquistados e já com o primeiro lugar do seu grupo garantido. Se conquistar mais seis pontos, o Palmeiras vai repetir algo que em 53 anos da Libertadores apenas três clubes conseguiram: ganhar todas as suas partidas na fase. O último a fazer isso foi o Boca Juniors, em 2015. Antes dele, o Santos, em 2007, e o Vasco, em 2001.Na última rodada pela competição continental, o alviverde venceu o Independiente Del Valle, por 1 a 0, no Equador. Já o Defensa y Justicia, por sua vez, é o vice-líder do Grupo A com 5 pontos conquistados. A sua última partida pelo torneio foi contra o Universitário, um empate por 1 a 1, no Peru.