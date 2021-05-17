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Palmeiras x Defensa y Justicia: saiba como assistir ao duelo pela Libertadores

O confronto válido pela competição continental no pay-per-view...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 07:30
Crédito: MARCOS BRINDICCI / POOL / AFP
Em partida válida pela quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e Defensa y Justicia-ARG se enfrentam nesta terça-feira (18), às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.Com quatro vitórias em quatro jogos, o Verdão é a única equipe com 100% na edição de 2021, com 12 pontos conquistados e já com o primeiro lugar do seu grupo garantido. Se conquistar mais seis pontos, o Palmeiras vai repetir algo que em 53 anos da Libertadores apenas três clubes conseguiram: ganhar todas as suas partidas na fase. O último a fazer isso foi o Boca Juniors, em 2015. Antes dele, o Santos, em 2007, e o Vasco, em 2001.Na última rodada pela competição continental, o alviverde venceu o Independiente Del Valle, por 1 a 0, no Equador. Já o Defensa y Justicia, por sua vez, é o vice-líder do Grupo A com 5 pontos conquistados. A sua última partida pelo torneio foi contra o Universitário, um empate por 1 a 1, no Peru.
Palmeiras x Defensa y Justicia será transmitido pela Conmebol TV (pay-per-view). O assinante das operadoras Claro/Net (711, 712, 713 e 714 e Sky (220 e 221 SD; 620 e 621 HD) poderão assistir à partida mediante assinatura mensal de R$ 39,90.

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