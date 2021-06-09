Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Palmeiras x CRB, Atlético-GO x Corinthians... saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
LanceNet

09 jun 2021 às 02:00

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 02:00

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
A quarta-feira (9) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras recebe o CRB, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Na partida de ida, na semana passada, o Verdão venceu por 1 a 0, jogando fora de casa.
Ainda pela Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta o Atlético-GO, às 21h30 (horário de Brasília), no Castelo do Dragão, em Goiânia. Na primeira partida, o Timão foi derrotado por 2 a 0, na Neo Química Arena. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h45 - Portugal x Israel Amistoso Internacional Onde assistir: TNT, TikTok e Estádio TNT Sports
16h30 - Vasco x Boavista Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
16h30 - ABC x Chapecoense Copa do BrasilOnde assistir: Premiere
19h - Palmeiras x CRB Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
19h - Athletico-PR x Avaí Copa do BrasilOnde assistir: Premiere
19h - Juazeirense x Cruzeiro Copa do Brasil Onde assistir: SporTV 2 e Premiere
19h - Bahia x Vila Nova Copa do BrasilOnde assistir: SporTV 3 e Premiere
21h30 - Red Bull Bragantino x Fluminense Copa do Brasil Onde assistir: Globo (RJ, PI, CE, RN, PB, SE, ES e Juiz de Fora), SporTV 3 e Premiere
21h30 - Atlético-GO x Corinthians Copa do Brasil Onde assistir: Globo (SP, GO, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, AL, BA, MT, MS, TO, PR, RS e DF), SporTV e Premiere
21h30 - Criciúma x América-MG Copa do Brasil Onde assistir: Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados