Palmeiras x CRB, Atlético-GO x Corinthians... saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira

A quarta-feira (9) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras recebe o CRB, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Na partida de ida, na semana passada, o Verdão venceu por 1 a 0, jogando fora de casa.
Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Ainda pela Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta o Atlético-GO, às 21h30 (horário de Brasília), no Castelo do Dragão, em Goiânia. Na primeira partida, o Timão foi derrotado por 2 a 0, na Neo Química Arena. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h45 - Portugal x Israel Amistoso Internacional Onde assistir: TNT, TikTok e Estádio TNT Sports
16h30 - Vasco x Boavista Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
16h30 - ABC x Chapecoense Copa do BrasilOnde assistir: Premiere
19h - Palmeiras x CRB Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
19h - Athletico-PR x Avaí Copa do BrasilOnde assistir: Premiere
19h - Juazeirense x Cruzeiro Copa do Brasil Onde assistir: SporTV 2 e Premiere
19h - Bahia x Vila Nova Copa do BrasilOnde assistir: SporTV 3 e Premiere
21h30 - Red Bull Bragantino x Fluminense Copa do Brasil Onde assistir: Globo (RJ, PI, CE, RN, PB, SE, ES e Juiz de Fora), SporTV 3 e Premiere
21h30 - Atlético-GO x Corinthians Copa do Brasil Onde assistir: Globo (SP, GO, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, AL, BA, MT, MS, TO, PR, RS e DF), SporTV e Premiere
21h30 - Criciúma x América-MG Copa do Brasil Onde assistir: Premiere