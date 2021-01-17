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futebol

Palmeiras x Corinthians: saiba onde assistir

Sem TV aberta e TV por assinatura, a partida poderá ser assistida apenas no pay-per-view
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LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 07:59

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 07:59

Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
Por conta dos compromissos do Palmeiras na Libertadores da América, a partida está sendo realizada duas semanas após o previsto incialmente.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Weverton e Veiga são os nomes do Palmeiras em empateAtualmente, o Verdão está na sexta colocação do torneio nacional, com 48 pontos conquistados, e vem de um empate contra o Grêmio, no Allianz. O Corinthians, por sua vez, ocupa a 8ª colocação, com 42 pontos. Na última rodada (29ª), o Alvinegro aplicou a maior goleada da história da Neo Química Arena, diante do Fluminense.
Palmeiras x Corinthians será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.
Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do LANCE!/NOSSO PALESTRA, como também também por meio de nossos perfis nas redes sociais.

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