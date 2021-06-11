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Palmeiras x Corinthians: saiba como assistir ao clássico pelo Brasileirão

O Derby pela competição nacional terá transmissão apenas pay-per-view...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 07:30

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (12), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.O clássico coloca frente a frente duas equipes que foram eliminadas da Copa do Brasil e que agora mudam a chave para o Brasileirão em busca de uma vitória sobre o rival para retomar a confiança na temporada.
O Verdão está na sétima colocação do torneio nacional, com três pontos e vem de uma vitória sobre a Chapecoense por 3 a 1, em São Paulo. O rival, por sua vez, também venceu na última rodada. Em Minas Gerais, o Corinthians derrotou o América-MG por 1 a 0, conquistou os primeiros pontos na competição e, atualmente, ocupa a décima posição na tabela.Palmeiras x Corinthians terá transmissão no Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil, com narração de Everaldo Marques, comentários de Casagrande (por vídeo) e Alexandre Lozetti, Central do Apito com Sálvio Spinola; e Felipe Diniz e Alexandre Oliveira nas reportagens.

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